Calcio femminile: l’Italia cresce ma la Germania è distante. A 7 mesi dai Mondiali 2019 c’è tanto da lavorare!

Non c’era da stupirci. L’amichevole tra Germania e Italia di calcio femminile, che si è tenuta sabato scorso a Osnabrück (Germania), rappresentava un banco di prova importante per la Nazionale italiana di Milena Bertolini. Il pesante 5-2 subito in terra tedesca, a prima vista, sembrerebbe una bocciatura ma non è il caso di essere così categorici.

Sì perché la formazione tricolore per un tempo ha saputo tenere a bada una formazione di grande livello internazionale. Basta citare il titolo olimpico nel 2016 e il secondo posto nel ranking mondiale per farsi un’idea. Le Azzurre, infatti, hanno mostrato carattere riuscendo a rimontare l’iniziale vantaggio (2-0) delle teutoniche con le reti di Barbara Bonansea e di Daniela Sabatino. Quel 2-2 parziale è da salvare nella cartella del pc immaginario di Bertolini e da riproporre alle ragazze quando sarà il caso. Il Bel Paese, infatti, è rimasto in partita fino a che le forze fisiche e la lucidità non sono scese sotto il livello di guardia.

Nel secondo tempo, infatti, contro una formazione con cambi di pari valore e con maggior intensità le distanze si sono inevitabilmente ampliate. Le italiane hanno subito la forza d’urto delle rivali, faticando a tenere il possesso palla e commettendo degli errori individuali, sfruttati dalle padrone di casa. Gravi imprecisioni, se vogliamo, indotte dal pressing avversario e da una desuetudine a tenere ritmi alti nel corso dei 90′. E’ chiaro che qui emergono le deficienze del nostro calcio non ancora a livello di quello tedesco per ragioni molteplici: un numero di calciatrici inferiore e l’assenza di un sistema professionistico a tutela delle atlete, per citare alcuni punti cardine. Ancora si è indietro e i miracoli non si possono fare.

Certo, a 7 mesi dei Mondiali, la realtà non potrà ribaltarsi ma Bertolini e le loro ragazze devono essere consapevoli delle difficoltà e agire di conseguenza, cercando di creare una formazione ancor più unita e in grado di sopperire ad alcune mancanze. Questo è quello che ha lasciato il match del weekend appena trascorso.













Foto: Isabella Gandolfi