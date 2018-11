Calcio, Europei Under21 2019: sorteggio gironi. Programma, orario e tv. Le fasce e le teste di serie

L’appuntamento per il calcio nostrano con le Olimpiadi di Tokyo 2020 passa per gli Europei Under 21 che si disputeranno il prossimo anno e che vedono l‘Italia, in qualità di organizzatrice, essere qualificata di diritto alla fase finale. Gli azzurrini sono stati raggiunti dalle altre nove vincitrici dei gironi eliminatori e dalle due vincitrici degli spareggi, Austria e Polonia, così ora si ha quadro completo delle pretendenti al trono continentale di categoria.

Il sorteggio dei tre gironi da quattro nei quali verranno suddivise le selezioni si terrà domani, venerdì 23 novembre a Bologna alle ore 18.00 e sarà trasmesso in diretta tv da RaiSport+HD a partire dalle ore 17.50. L’Italia verrà inserita d’ufficio nel Girone A e sarà in posizione 1, in modo da giocare la gara inaugurale.

Le altre squadre sono state così suddivise in fasce:

Fascia 1: Germania (campione in carica), Inghilterra.

Fascia 2: Spagna, Danimarca, Francia.

Fascia 3: Serbia, Croazia, Belgio, Austria, Polonia, Romania.

Il sorteggio inizierà con le squadre in fascia 1: la prima formazione sorteggiata occuperà la posizione B1 e la seconda quella C1. Si continuerà con le squadre in fascia 3: la prima selezione sorteggiata andrà nel Gruppo A, e per stabilirne la posizione verrà estratta un’altra pallina dall’urna A. Si proseguirà così per il Gruppo B e per il Gruppo C finché saranno state posizionate tutte le Nazionali della terza fascia. Il sorteggio si completerà con le squadre della fascia 2 utilizzando la stessa procedura usata per la fascia 3.

Va ricordato che questo torneo vale come qualificazione olimpica per l’Europa e che passeranno alle semifinali le prime di ciascun raggruppamento e la migliore seconda, che si daranno battaglia secondo lo schema seguente:

Fase a eliminazione diretta:

Semifinale 1: Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B o C o Vincente Gruppo C

Semifinale 2: Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C

Di seguito il programma completo del sorteggio della fase finale degli Europei Under 21 del 2019:

Venerdì 23 novembre ore 18.00 a Bologna

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su Rai Play













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ChiccoDodiFC Shutterstock.com