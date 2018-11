Calcio, Europei U21 2019 qualificanti alle Olimpiadi 2020: chi vola a Tokyo? Tutti i criteri

Gli Europei Under 21 2019 fungeranno anche da torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna continentale riservata alla categoria, che si disputerà in Italia dal 16 al 30 giugno, assegnerà in fatti i quattro posti a disposizione del Vecchio Continente per i Giochi. Ma quale Nazionale avrà l’onore di partecipare alla rassegna a cinque cerchi e inseguire una prestigiosa medaglia nella competizione multisportiva per eccellenza? Di seguito tutti i criteri di qualificazione:

EUROPEI UNDER 21 2019: COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020?

Le quattro semifinaliste si qualificheranno ai Giochi. Dunque le vincitrici dei tre gironi eliminatori e la migliore seconda.

Nel caso in cui tra le quattro semifinaliste ci sia l’Inghilterra allora si disputerà uno spareggio tra le due seconde classificate rimaste fuori dalle semifinali: la vincente volerà ai Giochi insieme alle altre tre semifinaliste. Ricordiamo infatti che alle Olimpiadi possono partecipare solo le affiliate al CIO e l’Inghilterra non ha un proprio comitato olimpico (non verrà creata una squadra del Regno Unito).













