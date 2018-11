Calcio, Europei 2020: i criteri di qualificazione. Conterà anche la Nations League

Domenica 2 dicembre si svolgerà il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio. Le 55 Nazionali affiliate alla UEFA verranno suddivise in dieci gironi da cinque o sei squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in andata e ritorno durante il 2019, le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri quattro posti a disposizione verranno invece assegnati tramite i playoff della Nations League. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri di qualificazione agli Europei 2020 di calcio.

EUROPEI 2020: COME CI SI QUALIFICA?



– Le qualificazioni prevedono 10 gironi: 4 composti da cinque squadre e 6 da sei squadre. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno agli Europei.

– Gli altri quattro posti vengono assegnati tramite i playoff della Nations League. Li giocheranno le migliori quattro squadre di ogni Lega tra il 26 e il 31 marzo. Nel caso in cui le migliori quattro squadre di ogni Serie fossero già qualificate attraverso i tradizionali gironi allora verranno ammesse le migliori piazzate di ogni Lega via a occupare i quattro posti disponibili per disputare i playoff.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com