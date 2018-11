Calcio, da San Siro a San Siro: un anno dopo. Italia, scaccia i fantasmi e torna a volare contro il Portogallo

13 novembre 2017. Il giorno del baratro e della vergogna calcistica, l’anno zero del nostro movimento, il punto più basso per l’Italia nel suo sport nazionale, quello che identifica un intero Paese e che chiama a raccolta milioni di appassionati: la nostra Nazionale manca la qualificazione ai Mondiali, lo 0-0 casalingo contro la Svezia non basta per staccare il biglietto per la Russia in virtù della sconfitta maturata in terra scandinava. Gli azzurri si prendono i fischi di tutto San Siro (e non solo), gettando nello sconforto una miriade di tifosi che ha dovuto dire addio alla possibilità di sostenere i ragazzi durante l’estate, abbiamo dovuto guardare la rassegna iridata senza i quattro volte Campioni del Mondo, fuori dalle migliori 32 squadre del Pianeta. La pagina più brutta della storia del nostro calcio (l’ultima non qualificazione risaliva addirittura al 1958) non è ancora dimenticata, è una ferita difficile da rimarginare e comunque vada resterà una cicatrice indelebile, una macchia incancellabile anche a distanza di decenni.

17 novembre 2018, si torna a giocare a San Siro a poco più di un anno da quella tragedia sportiva. Serata di Nations League, l’Italia sfiderà il Portogallo in un incontro che ci dirà davvero se abbiamo preso la strada giusta per uscire dalla crisi. I ragazzi di Roberto Mancini, reduci dalla bella vittoria in Polonia che ci ha permesso di evitare l’incubo della retrocessione nella Serie B della neonata competizione organizzata dalla UEFA, sfideranno i Campioni d’Europa privi di Cristiano Ronaldo. La nostra Nazionale andrà a caccia della vittoria di lusso, vuole tornare a volare e vuole dare un segnale importante a tutti gli appassionati, vuole dimostrare di essere tornata e di potere dire la sua sulla scena internazionale. L’Italia che fatica a segnare e che deve ritrovare convinzione nei propri mezzi ha tutto il desiderio di sconfiggere i lusitani per continuare a inseguire il primo posto nel girone e la qualificazione alla Final Four. La missione è complicata, ma bisogna scrivere una nuova pagina di storia sullo stesso palcoscenico dell’incubo mondiale. L’Italia deve tornare grande e riparte da San Siro, gremito in ogni ordine di posto per ribadire il proprio affetto nei confronti degli azzurri.

Foto shutterstock