Calcio, Champions League 2018-2019: il Napoli alla ricerca di una vittoria contro la Stella Rossa per ipotecare gli ottavi

Domani, mercoledì 28 novembre, il Napoli scenderà in campo in una sfida decisiva per il suo cammino nella Champions League 2018-2019 di calcio. La formazione allenata da Carlo Ancelotti, reduce dal deludente pareggio in campionato contro il Chievo, affronterà i serbi della Stella Rossa di Belgrado nella quinta giornata della fase a gironi, in un incontro determinante per continuare ad inseguire la qualificazione agli ottavi di finale. Il fischio d’inizio sarà alle ore 21.00 in un San Paolo che dovrà farsi trovare pronto per l’occasione e che cercherà di sostenere al meglio la propria squadra.

Dopo il sorteggio, in pochi avrebbero pensato che i partenopei potessero giocarsi il passaggio del turno fino alla fine, visto il livello delle avversarie. Invece Lorenzo Insigne e compagni hanno saputo tenere testa a squadre sulla carta più attrezzate, come Liverpool e Paris Saint Germain, dimostrando quella personalità mancata nelle precedenti stagioni in Champions. Forse la sola macchia del cammino europeo del Napoli sino ad oggi è proprio lo 0-0 rimediato a Belgrado nella gara di andata, quando la Stella Rossa riuscì a neutralizzare tutti gli attacchi azzurri grazie ad un’ottima organizzazione difensiva.

La situazione di classifica del gruppo C appare estremamente complessa. Con due partite da giocare, il Napoli è in testa a 6 punti in compagnia del Liverpool, il PSG insegue a quota 5 mentre la Stella Rossa è ultima con 4 punti. Qualora i francesi non dovessero avere la meglio sui Reds, la formazione partenopea con una vittoria potrebbe conquistare il passaggio del turno. In caso di pareggio o di sconfitta per gli uomini di Ancelotti il discorso si complicherebbe e nell’ultima giornata potrebbe rendersi necessaria una vittoria ad Anfield.

Per questo motivo, la partita di domani è determinante per il futuro europeo della squadra italiana. La Stella Rossa di Vladan Milojevic arriverà all’appuntamento galvanizzata dalla vittoria per 2-0 sul Liverpool nello scorso turno e dovrà a tutti i costi portare a casa i tre punti per rimanere in corsa nella lotta per la qualificazione. I serbi si affideranno al portiere Milan Borjan, protagonista di una serie di interventi provvidenziali nella gara di andata, e all’attaccante Milan Pavkov, decisivo nella vittoria sui Reds con una doppietta.



Il Napoli proverà a rispondere con il talento individuale dei propri giocatori, su tutti Lorenzo Insigne. L’azzurro è andato in gol nelle ultime tre partite di Champions e vuole continuare la striscia positiva. Accanto a lui in attacco solito ballottaggio tra Milik e Mertens, con il belga favorito per le sue doti di rapidità e abilità nello scardinare difese particolarmente chiuse. Ancelotti potrà contare anche su un giocatore come Fabian Ruiz, cresciuto esponenzialmente dall’inizio della stagione e ormai punto fermo del centrocampo partenopeo. Gli azzurri andranno a caccia di una vittoria per tornare negli ottavi di finale di Champions League dopo l’eliminazione subita nella stagione 2016-2017 dal Real Madrid di Zidane.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com