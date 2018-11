Calcio, amichevole Italia-Stati Uniti: i precedenti tra le due formazioni. Sette vittorie azzurre in undici confronti

Quello di martedì 20 novembre sarà il dodicesimo confronto tra le Nazionali maggiori di calcio di Italia e Stati Uniti: il bilancio è nettamente a favore della nostra selezione. Gli azzurri hanno vinto in sette delle undici occasioni, ed in tre casi la sfida è finita in pareggio. Una sola vittoria per gli USA, ma nel confronto più recente, il 29 febbraio 2012 a Genova in amichevole.

Nelle competizioni ufficiali invece non c’è storia: nei vittoriosi Mondiali casalinghi del 1934 l’Italia si è imposta per 7-1, mentre alle trionfali Olimpiadi di Berlino 1936 gli azzurri vinsero col minimo scarto. Ancora roboanti vittorie italiane ai Giochi Olimpici di Londra 1948 ed Helsinki 1952.

Le due Nazionali si sono affrontate anche nelle “Notti Magiche” di Italia ’90 e nei bellissimi Mondiali di Germania 2006, pareggiando la partita con un grosso aiuto agli States da parte della nostra selezione, infine l’ultimo confronto ufficiale è arrivato in Confederations Cup nel 2009 con la vittoria dell’Italia per 3-1.

Di seguito tutti i precedenti tra Italia e USA:

27.05.1934 Mondiali Italia-USA 7-1

03.08.1936 Olimpiadi Italia-USA 1-0

02.08.1948 Olimpiadi Italia-USA 9-0

16.07.1952 Olimpiadi Italia-USA 8-0

30.05.1984 Amichevole USA-Italia 0-0

14.06.1990 Mondiali Italia-USA 1-0

06.06.1992 Amichevole USA-Italia 1-1

13.02.2002 Amichevole Italia-USA 1-0

17.06.2006 Mondiali Italia-USA 1-1

15.06.2009 Confederations Cup USA-Italia 1-3

29.02.2012 Amichevole Italia-USA 0-1













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Militello