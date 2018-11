Calcio a 5, i migliori italiani della sesta giornata di Serie A: Molitierno una saracinesca, Spampinato da sogno

Andata in archivio la sesta giornata del campionato italiano di calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli azzurri che meglio si sono espressi in questo turno.

FRANCESCO MOLITIERNO (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Una vera ed autentica saracinesca nel match del PalaCercola. La capolista Acqua&Sapone Unigross, che non aveva mai conosciuto la sconfitta, ha impattato contro il muro eretto dal portiere della Lollo Caffè e della Nazionale. Una prestazione sontuosa, quasi da cartone animato giapponese, che gli vale la palma di miglior giocatore in campo senza se e senza. Un piccolo assaggio di quel che sarà a fine mese la Supercoppa Italiana? Lo scopriremo.

CARMELO MUSUMECI (META CATANIA BRICOCITY): Il Meta punta su Musumeci e Musumeci risponde. L’azzurro, con una doppietta, è il co-protagonista (l’altro è il fuoriclasse spagnolo Alex Constantino) del primo successo stagionale dei rossoblu. Due marcature che hanno aperto la strada verso i tre punti, a suggello di una prova degna di lode per uno degli alfieri delle selezione nostrana.

JULIO DE OLIVEIRA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS): Ha il merito di essere l’unico a bucare la porta napoletana di Molitierno ed è l’ultimo ad arrendersi nel match in terra campana. Il suo contributo è sempre lo stesso anche quando il risultato è negativo.

DAVIDE SPAMPINATO (MARITIME AUGUSTA): Una doppietta, la prima in Serie A, in un match che ha regalato ai siciliani la vetta della graduatoria. Una grande prestazione per il calciatore che a Latina ha quasi vissuto una favola. Una prova di grande qualità con la maglia del Maritime a cui potranno seguirne altre.

MICHELE MIARELLI (ITALSERVICE PESARO): Contribuisce con le sue parate alla vittoria contro Rieti. Un match di grande livello per l’estremo difensore di Pesaro e un messaggio chiaro a Roberto Menichelli.













