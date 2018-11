Boxe, tragedia in Argentina: Mario Melo muore durante una gara di mangiatori di croissant

Una tragica notizia sconvolge il mondo della boxe: Mario Melo è infatti deceduto durante una gara di mangiatori di croissant. L’ex Campione del Sud America dei pesi massimi, già sfidante per il titolo mondiale, aveva infatti deciso di partecipare alla Fiesta de la Medialuna a Pienamar (nei pressi di Buenos Aires, capitale dell’Argentina) ma purtroppo il ribattezzato Mazazo è morto.

La gara, che premiava l’uomo capace di mangiare il maggior numero di cornetti in un minuto, è risultata fatale per il 56enne argentino: alla terza brioche l’ex pugile è collassato a terra, è stato prontamente soccorso ed è stato trasportato in ospedale dove purtroppo è deceduto poche ore più tardi. Melo non combatteva dal 1998 (record di 21-9, 17 successi per ko), le autorità hanno disposto l’autopsia: il sudamericano soffriva di diabete ma la morte potrebbe anche essere stata provocata da un’ostruzione alle vie respiratorie.













stefano.villa@oasport.it

Foto: pagina Facebook Mario Mazazo Melo, l’ex pugile è il secondo da destra