Boxe, Mondiale pesi massimi WBC 2018: Tyson Fury-Deontay Wilder. Programma, orario e tv

Deontay Wilder e Tyson Fury si sfideranno sul ring di Los Angeles per il Mondiale WBC dei pesi massimi: l’appuntamento è per sabato 1° dicembre quando andrà in scena uno degli incontri di pugilato più attesi dell’anno. Nella metropoli statunitense i due pugili si sfideranno per la corona iridata della categoria regina, il match di cartello di questo 2018 regalerà sicuramente grandissime emozioni e lo show non mancherà tra due dei migliori atleti in circolazione nella categoria regina. Entrambi sono imbattuti in carriera: Deontay Wilder, 33enne statunitense soprannominato The Bronze Bomber, detiene il titolo dal 2015 e incrocerà i guantoni con il 30enne britannico che nel 2015-2016 vinse i titoli WBA, WBO, IBO prima della sospensione per doping.



Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Tyson Fury-Deontay Wilder, Mondiale WBC dei pesi massimi. Si attendono dettagli su eventuali dirette tv e streaming. Gli orari sono italiani (a Los Angeles sono indietro nove ore rispetto a noi).

DOMENICA 2 DICEMBRE:

Attorno alle ore 06.00 italiane Mondiale WBC pesi massimi – Tyson Fury vs Deontay Wilder

FURY-WILDER: COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn, piattaforma visibile sulle smart tv, cellulari, tablet, pc, consolle per videogiochi.













Foto: VASYL LEIBIUK / Shutterstock.com