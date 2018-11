Boxe: Matchroom Boxing, Dazn e Opi Since 82 pronti per dare lustro alla nobile arte in Italia

La grande boxe torna in Italia. Come? Matchroom Boxing di Eddie Hearn, società leader mondiale nella promozione del pugilato, OPI Since 82, il principale promotore della boxe in Italia, e DAZN, il servizio internazionale di streaming in diretta e on demand interamente dedicato allo sport, hanno deciso di unirsi per dar lustro alla nobile arte nel Bel Paese e soddisfare gli appassionati di pugilato.

Una serie di eventi nei quali lo spettacolo non mancherà e in cui i guantoni saranno protagonisti. Si comincerà al Teatro Obihall di Firenze venerdì 30 novembre in una riunione che proporrà una serie di combattimenti tra pugili italiani e inglesi. Il focus sarà tra il padrone di casa Fabio ‘Stone Crusher’ Turchi che difenderà il titolo WBC Internation Silver dei pesi massimi leggeri contro l’ex campione del Commonwealth, Tony ‘Conqueror’ Conquest.

Fari puntati poi anche sul torinese Andrea ‘Sugar Ray’ Scarpa che se la vedrà sul quadrato contro l’ex campione britannico Joe Hughes per il vacante titolo europeo EBU dei superleggeri. Terzo incontro da circoletto rosso vedrà sfidarsi il veneto Devis ‘Boom Boom’ Boschiero e l’ex campione europeo Martin J Ward per il titolo WBC International Silver dei superpiuma.

In buona sostanza, una serie di incontri di una certa qualità proprio per tornare a diffondere questa disciplina nei nostri confini, sfruttando anche le tecnologie offerte dalle nuove piattaforme di comunicazione. Un obiettivo comune sottolineato da Hearn, Managing Director di Matchroom Boxing, Christian Cherchi di OPI Since 82 e da Veronica Diquattro, Executive Vice President Italy di DAZN. Una promozione del prodotto che possa attirare l’attenzione del pubblico, mettendo in mostra uno sport non sufficientemente valorizzato mediaticamente.













Foto: comunicato stampa Matchroom Boxing