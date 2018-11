Boxe femminile, Mondiali 2018: Hong Gu troppo forte, Angela Carini eliminata agli ottavi

Termina agli ottavi di finale il cammino di Angela Carini ai Mondiali di boxe femminile 2018 a Nuova Delhi (India) nella categoria dei pesi welter (-69 kg). La 20enne di Napoli si è arresa ai punti e con verdetto unanime alla cinese Hong Gu, vice-campionessa del mondo in carica. Un match mai in discussione, in cui l’asiatica ha fatto valere al meglio il maggior allungo rispetto all’avversaria, nonché un tasso di esperienza decisamente più elevato.

La prima ripresa era inizia bene per Carini, a segno con un bellissimo diretto sinistro, seguito subito da un pesante gancio sinistro. Gu riusciva però gradualmente a prendere le misure, penetrando la guardia dell’azzurra con un ficcante e fastidioso jab sinistro, cui sovente faceva seguito un destro d’incontro.

Nel secondo round non mutava il copione del match. La portacolori del Bel Paese manteneva l’iniziativa, senza mai riuscire tuttavia a trovare la distanza giusta per piazzare dei colpi precisi. La boxe di rimessa della Gu funzionava egregiamente: la cinese si scatenava negli ultimi 30 secondi con un gancio destro ed una combinazione destro-sinistro.

La terza e conclusiva frazione si rivelava infine la meno equilibrata. Un vero e proprio monologo da parte dell’asiatica, mentre Carini, ormai sfiduciata, non metteva a segno alcun colpo significativo.

Termina dunque l’avventura iridata della campionessa del mondo juniores del 2015. Un talento che ha mostrato un potenziale davvero ampio, anche se ancora da affinare. Di sicuro rappresenta la carta forse più concreta di un’Italia in palese difficoltà in vista di Tokyo 2020.