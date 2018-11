Boxe femminile, Mondiali 2018: gli incroci delle Azzurre dopo il sorteggio. Roberta Mostarda sarà la prima a salire domani sul ring

Ci siamo. Da domani il Mondiale 2018 di boxe femminile avrà finalmente inizio a New Delhi (India) e fino al 24 novembre ci sarà tanto da combattere e lottare per essere parte della tanto ambita zona medaglie. L’Italia si presenta con buone possibilità e sul ring cercherà di regalare grandi soddisfazioni ai nostri colori. Queste le Azzurre presenti alla rassegna iridata:

48 kg – Roberta Bonatti

51 kg – Roberta Mostarda

54 kg – Giulia Arianna De Laurenti

57 kg – Alessia Mesiano

60 kg – Irma Testa

64 kg – Francesca Amato

69 kg – Angela Carini

75 kg – Assunta Canfora

81+ kg – Flavia Severin

Le attenzioni saranno per Irma Testa (60 kg) simbolo della nostra boxe, anche se reduce da un’annata nella quale non ha particolarmente brillato, come conferma l’eliminazione agli ottavi degli Europei. Da considerare, ovviamente, Alessia Mesiano che si presenta da campionessa del mondo nei 57 kg e in India vuole dare ulteriore dimostrazione del proprio talento e poi Flavia Severin che sarà ai nastri di partenza in qualità di campionessa d’Europa in carica nella categoria dei supermassimi. Da non sottovalutare Assunta Canfora (75 kg), terza nella rassegna continentale.

Oggi si sono tenuti i sorteggi, oltre che la cerimonia di apertura, che hanno stabilito gli incroci delle nostre portacolori pronte a dare l’assalto al podio. Sarà Roberta Mostarda ad esordire domani nei 51 kg opposta alla serba Radovanovic. Di seguito il programma completo:

15 novembre

32° 51 Kg Mostarda vs Radovanovic SRB

16 novembre

16° 54 Kg DeLaurenti vs Rodriguez CRC

16° 69 Kg Carini vs Ryan ENG

17 novembre

16° 57 Kg Mesiano vs Yldiz TUR

16° 60 Kg Testa vs Murney ENG

18 novembre

8° 48 Kg Bonatti vs MACIEJEWSKI GER/Okhota UKR

19 novembre

8° 64 Kg Amato vs BARBUSINSKA POL/Dou CHN

8° Canfora vs ONGDASH KAZ vs Gale ENG

20 novembre

4° +81 Kg Severin vs Demir TUR













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI