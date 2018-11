Boxe femminile, Mondiali 2018: Angela Carini incanta! Spazzata via la fortissima Ryan, la giovane azzurra vola agli ottavi!

Grandissima impresa sportiva di Angela Carini che ha letteralmente surclassato l’inglese Sandy Ryan ai sedicesimi di finale della categoria 69 kg ai Mondiali 2018 di boxe femminile che si stanno disputando alla Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India). L’azzurra si è imposta per split decision (4-1) nei confronti della quotatissima rivale, argento ai Mondiali 2014 e oro ai Giochi del Commonwealth di inizio anno. Si tratta di un vero e proprio colpaccio da parte della nostra portacolori che ha sorpreso l’avversaria sciorinando un pugilato davvero molto intenso e ficcante che a lungo andare ha frenato l’incedere della britannica.



La nostra classe 1998, che in carriera aveva vinto i Mondiali juniores 2015, è riuscita letteralmente a surclassare l’inglese con una prestazione di altissimo spessore tecnico e ha ribadito il proprio talento: la napoletana era reduce da alcune stagioni travagliate e solo dallo scorso anno era riuscita a tornare ad allenarsi a tempo pieno, il sorteggio era stato terribile ma Angela ha risposto presente con uno show di altissima classe.

Ora la Carini se la dovrà vedere agli ottavi di finale contro la cinese Hong Gu, argento iridato nel 2016 quando perse contro la kazaka Khalzova: servirà alzare ancora l’asticella per la campana che però ha tutte le carte in regola per guadagnarsi i quarti di finale e continuare a sognare la medaglia.













Foto: FPI