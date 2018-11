Boxe: Clemente Russo passa ai supermassimi e punta alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Foto LaPresse/ Alfredo Falcone 10-08-2016 Rio de Janeiro Giochi Olimpici Rio 2016 - Boxe categoria 91kg Clemente Russo (ITA) vs Tischenko (RUS) nella foto:Russo e Tischenko Photo LaPresse/ Alfredo Falcone 10-08-2016 Rio de Janeiro Rio 2016 Olympic Games - Boxe 91 Kg Clemente Russo (ITA) vs Tischenko(RUS) In the picture: Russo and Tischenko

Clemente Russo vuol sempre stupire e anche in questo caso il suo obiettivo è stato centrato. Il due volte campione del mondo dei pesi massimi dei dilettanti ad Almaty (2003) e a Chicago (2007) vuol lanciare l’ennesimo guanto di sfida della sua carriera. Il pugile campano, infatti, argento olimpico a Pechino e a Londra prenderà parte ai campionati UE di Valladolid (Spagna) dal 9 novembre nella categoria dei supermassimi (+91 kg) e punterà a qualificarsi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, quando avrà ben 38 anni (fonte: Gazzetta dello Sport).

Un qualcosa che però non rappresenta una novità assoluta nella carriera del boxer cresciuto a Marcianise. Il 27 maggio 2011, infatti, Russo vinse la finale individuale del WSB per i +91 kg quando riuscì a battere il colosso azero Magomedrasul Medzhidov a Guiyang in Cina dopo sette ed intense riprese. Un risultato che gli permise di conquistare la qualificazione ai Giochi di Londra 2012, optando poi per i pesi massimi nella manifestazione a Cinque Cerchi. Ora, in attesa di comprendere i criteri di qualificazione per Tokyo, resta l’intenzione di Clemente di proiettarsi alla sua quinta partecipazione olimpica con la voglia di essere un protagonista, dopo le esperienze nel 2004 ad Atene (mediomassimi) e nel 2008, 2012 e 2016 nei massimi (91 kg).













Foto: Lapresse