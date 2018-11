Boxe, Campionati UE 2018: Maietta si arrende a Calum, bronzo per l’azzurro

Francesco Maietta non riesce nell’impresa di qualificarsi alla finale dei 60 kg ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). L’azzurro si è dovuto arrendere contro il forte inglese Calum che si è imposto per 4-0 e ha così costretto il nostro portacolori ad accontentarsi della medaglia di bronzo. Maietta ha pagato a caro prezzo una prima ripresa troppo in sordina, poi è cresciuto con il passare dei minuti ma non è riuscito a intimorire più di tanto il rivale che si è imposto con pieno merito. Domani tre italiani saliranno sul ring per disputare la finale: Di Lernia contro l’inglese McCorman, Serra contro il georgiano Alakhverdovi, Mouhiidine contro il croato Filipi.