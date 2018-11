Boxe, Campionati UE 2018: Maietta e Di Lernia volano ai quarti di finale

Ottima giornata per l’Italia ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Due azzurri erano impegnati sul ring in terra iberica e sono arrivati due belle vittorie ai punti che hanno permesso ai nostri portacolori di volare ai quarti di finale nelle rispettive categorie di peso.

Francesco Maietta ha avuto la meglio sul rumeno Vasile Suciu per split decision (4-1) tra i 60 kg e al prossimo turno se la dovrà vedere con il finlandese Arsian Khataev che ha avuto la meglio sullo sloveno Tadej Crnoga mentre Paolo Di Lernia ha battuto il belga Ibrahim Bea Diallo sempre per 4-1 e così affronterà il quotato francese Lounes Hamraoui che ha beneficiato di un bye. per entrare in zona medaglie.

Questo il commento che coach Morelli ha rilasciato tramite la FPI: “Felicissimo per le due vittorie. Maietta, inattivo da giugno, è partito con il freno a mano tirato, uscendo alla distanza e meritando la vittoria anche a fronte di un richiamo ufficiale. Ottima la prestazione di Di Lernia che si è trovato di fronte un validissimo avversario. Avanti così!”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI