Boxe, Campionati UE 2018: Federico Emilio Serra in finale nei 49 kg dopo un combattimento incertissimo!

C’è la prima notizia positiva della giornata per l’Italia ai Campionati UE di boxe 2018: Federico Emilio Serra raggiunge la finale nei 49 kg dopo aver battuto lo spagnolo Salvador Martin Molina per split decision (3-2). Il suo avversario dell’ultimo atto sarà il georgiano Sakhil Alakhverdovi, che ha demolito senza tanti complimenti il polacco Jakub Slominski.

Il combattimento tra Serra e Molina si è rivelato incertissimo, cosa che si rispecchia in pieno nei cartellini dei giudici: due hanno visto l’italiano vincitore in tutte e tre le riprese, un terzo si è espresso in suo favore su due round, mentre gli ultimi due hanno valutato migliore la prestazione dello spagnolo in due riprese su tre.

Quella di Serra è solo la prima semifinale a coinvolgimento italiano della giornata, in quanto ve ne saranno altre quattro con protagonisti Paolo Di Lernia, Salvatore Cavallaro, Aziz Abbes Mouhiidine e Francesco Maietta.