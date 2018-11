Boxe, Campionati UE 2018: Aziz Mouhiidine liquida Begadze e vola ai quarti di finale

Esordio vincente di Aziz Abbes Mouhiidine ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Il 20enne campano ha sconfitto il georgiano Nikoloz Begadze negli ottavi di finale della categoria 91 kg, l’azzurro si è imposto ai punti con verdetto unanime (5-0, tutti i giudici hanno marcato 29-28 nei propri cartellini) e vola così ai quarti di finale dove se la dovrà vedere con lo spagnolo Steven Satipo che si è sbarazzato del ceco Jiri Havel per 5-0.

Il Campione d’Europa U22 e vincitore della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo si è ben mosso sul ring riuscendo a controllare un avversario meno quotato di lui. Mouhiidine si è messo in luce con alcuni colpi davvero potenti, soprattutto nelle prime due riprese dove ha messo in difficoltà l’avversario, ma ha dovuto fare i conti con la foga del georgiano che ha cercato di legare molto e che ha messo in scena un pugilato molto nervoso. Fortunatamente l’azzurro ne è uscito vincitore e prosegue la propria avventura in terra spagnola, l’obiettivo è naturalmente quello di finire in zona medaglia ma il sogno è quello di imporsi per guardare con ottimismo al futuro.