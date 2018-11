Boxe, Campionati UE 2018: Aziz Mouhiidine Imperatore del ring! Esplode un fenomeno, oro azzurro: demolito Filipi

Il Faraone d’Italia si è consacrato, Aziz Mouhiidine ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 91 kg ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe e conclude una stagione meravigliosa. Dopo aver vinto gli Europei U22 ed essersi imposto ai Giochi del Mediterraneo, il 20enne ha ribadito ulteriormente il proprio strapotere e ha conquistato un sigillo pesantissimo che può rappresentare un eccellente trampolino di lancio per il prossimo futuro: il nativo di Avellino può davvero sognare in grande, ha tutti i mezzi tecnici e fisici per poter puntare ai massimi livelli, la strada verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già segnata (sperando che la nobile arte sia presente nel programma a cinque cerchi dopo le minacce subite dal CIO in seguito all’elezione del nuovo Presidente dell’AIBA).



Alla Cupula del Milenio di Valladolid (Spagna), l’azzurro ha dominato la finale contro il temibile croato Toni Filipi imponendosi con verdetto unanime: sonoro 5-0 con tutti i cartellini che recitano un roboante 30-27, segno di una netta superiorità nell’arco delle tre riprese dove Mouhiidine ha combattuto da vero fuoriclasse dei pesi massimi. Il suo avversario, infatti, non andava sottovalutato anche perché pochi mesi fa aveva fatto sanguinare Clemente Russo durante le WSB: oggi però c’è stato solo un padrone incontrastato del ring che ha replicato l’eccellente prestazione esibita in semifinale contro il forte inglese Clarke (5-0 inflitto all’argento europeo in carica).

Il copione visto nelle tre riprese è sempre stato lo stesso. Aziz controllava il centro del ring con grandissima personalità, si distingueva per il suo atletismo e per un’agilità non facile da vedersi in questa categoria, mandava costantemente fuori fase l’avversario e i colpi che portava alla figura del rivale erano precisi e potenti. Un mix letale che ha meritatamente consacrato il nostro portacolori, ora pronto per lanciarsi verso traguardi ancora più elevati: il prossimo anno si disputeranno Europei e Mondiali, il Faraone d’Italia vorrà regalarci altre magie.













Foto: FIP