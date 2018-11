Boxe, Campionati UE 2018: Aziz Mouhiidine fenomenale! FARAONE D’ITALIA, spazza via Clarke e vola in finale contro Filipi

Show assoluto di Aziz Abbes Mouhiidine che ha letteralmente demolito l’inglese Cheavon Clarke con un roboante 5-0 e si è così qualificato alla finale dei 91 kg ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe in corso di svolgimento a Valladolid (Spagna). Il 20enne azzurro ha dominato sul ring e ha surclassato il proprio rivale, imponendosi in tutte le riprese e ottenendo il chiaro favore dei giudici che non hanno avuto alcuna esitazione: verdetto unanime, tutti i cartellini recitano 30-25 a dimostrazione dell’ottimo incontro disputato dal nostro portacolori.



Il Faraone d’Italia, che in stagione aveva già vinto gli Europei U22 e i Giochi del Mediterraneo, vola così all’atto conclusivo di domani dove se la dovrà vedere contro il temibile croato Toni Filipi, pugile che lo scorso anno fece sanguinare Clemente Russo in occasione delle World Series of Boxing: sarà un test importante per il nostro portacolori che inizia a guardare con convinzione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (sperando che la nobile arte sia presente…). Il nativo di Avellino sta incantando tra i pesi massimi grazie a una classe cristallina e mese dopo mese continuano ad arrivare conferme, oggi aveva di fronte un 27enne capace di vincere la medaglia d’argento agli Europei 2017 eppure lo ha spazzato via senza troppi problemi.

Nel primo round l’azzurro è partito a spron battuto e ha iniziato a pungere l’inglese mettendo in luce anche una certa agilità e delle ottime doti nello schivare i colpi. Mouhiidine ha proseguito sullo stesso ritmo anche nel secondo round, ha sfruttato al meglio un ottimo allungo e ha sempre tenuto in mano il pallino dell’incontro evitando i vari tentativi portati da Clarke che non è riuscito a impensierirlo più di tanto. Nella terza ripresa Aziz controlla senza particolari patemi e porta a casa la vittoria.













Foto: FPI