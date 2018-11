Boxe, Campionati UE 2018: Aziz Mouhiidine demolisce Satipo e vola in semifinale, medaglia sicura!

Dominio assoluto di Aziz Mouhiidine nei quarti di finale dei Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). L’azzurro ha letteralmente schiantato lo spagnolo Steven Diego Satipo con chiaro verdetto unanime (5-0, i cartellini dei giudici esprimono chiaramente la sua supremazia con un triplo 30-26, un 30-27 e addirittura un 30-25) e si è così qualificato alle semifinali tra i pesi massimi, garantendosi quantomeno la medaglia di bronzo. Prestazione di forza del nostro portacolori che tra i 91 kg non sembra avere rivali come testimonia l’ottima annata in cui ha vinto i Campionati Europei U22 e i Giochi del Mediterraneo: oggi il 20enne ha surclassato il padrone di casa con grandissima classe, dominando l’incontro in ogni singolo frangente grazie a dei colpi potenti e a un controllo tattico meticoloso, guadagnandosi così il diritto di sfidare il quotato inglese Clarke Cheavon in una semifinale che si preannuncia particolarmente intensa e avvincente.