Biglietti Italia-Nuova Zelanda rugby, come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico contro gli All Blacks

Sabato prossimo si concluderà una lunga finestra autunnale di Test Match di rugby, che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita prima con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17 e poi con la sfida all’Australia, persa per 7-26.

A Roma sbarcano gli All Blacks! Nella Città Eterna arriva la Nazionale più forte al mondo. Sarà uno spettacolo affrontarli e sarebbe bellissimo riuscire finalmente a batterli. In una gara che in caso di sconfitta non toglierebbe nulla agli azzurri nel ranking, i nostri atleti venderanno cara la pelle.

Si preannuncia una partita avvincente e palpitante, assolutamente imperdibile e da vivere tutta d’un fiato. Volete assistere dal vivo ad Italia-Nuova Zelanda? Volete gustarvi l’incontro sugli spalti a pochi metri dai vostri campioni preferiti? Volete tifare la Nazionale della palla ovale o gustarvi un grande spettacolo di rugby?

Foto: Paolo Bona Shutterstock.com