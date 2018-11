Biathlon, quando comincia la Coppa del Mondo? Calendario, date, programma e tv

Il conto alla rovescia sta per finire. Si aprirà tra meno di due settimane la Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019, la quarantaduesima della storia di questo sport. Al maschile ci sarà ancora una volta la caccia al signore della specialità, Martin Fourcade, che dall’annata 2011-2012 domina la classifica generale e rinverdisce la tradizione posseduta dalla Francia. Al femminile, invece, a difendere il titolo sarà la finlandese Kaisa Mäkäräinen, capace di conquistare il terzo dal 2011 a questa parte.

La stagione si aprirà in Slovenia, a Pokljuka, dal 30 novembre al 9 dicembre di quest’anno, mentre si chiuderà in Norvegia, a Oslo, dal 18 al 24 marzo 2019. I Mondiali arriveranno proprio nel finale di stagione, e si svolgeranno a Östersund, in Svezia, all’inizio del terzo mese dell’anno venturo. C’è anche la tappa italiana di Anterselva, nel prossimo mese di gennaio, e precisamente dal 21 al 27.

La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 si snoderà lungo le nove prove di seguito elencate. Sarà possibile seguire tutti gli eventi in tv sui canali di Eurosport, mentre si potrà usufruire della diretta streaming sia su Eurosport Player che sul sito dell’IBU.

COPPA DEL MONDO 2018-2019

1. Pokljuka (SLO) 30 novembre-9 dicembre 2018

2. Hochfilzen (AUT) 10-16 dicembre 2018

3. Nove Mesto (CZE) 17-22 dicembre 2018

4. Oberhof (GER) 7-13 gennaio 2019

5. Ruhpolding (GER) 14-20 gennaio 2019

6. Anterselva (ITA) 21-27 gennaio 2019

7. Canmore (CAN) 4-10 febbraio 2019

8. Salt Lake City (USA) 11-17 febbraio 2019

MONDIALI Östersund (SWE) 7-17 marzo 2019

9. Oslo (NOR) 18-24 marzo 2019













Foto: Nicolò Persico