Beach volley, World Tour 2019 Lubijana. Tris di vittorie per le azzurre nelle qualificazioni

Sono quattro le coppie italiane al via nell’ultimo torneo del World Tour del 2018 ma, di fatto, già appartenente alla stagione 2019. Tutti i binomi azzurri devono passare dalle qualificazioni e il primo approccio per le tre coppie iscritte al torneo femminile è stato ottimo visto che hanno tutte superato il turno e nel pomeriggio si giocheranno l’accesso al main draw.

Colombi/Breidenbach, al debutto internazionale dopo una grande stagione estiva in Italia, hanno superato 2-0 (21-16, 21-15) le ungheresi Czene/Tatrai e nella sfida decisiva per l’accesso al tabellone principale affronteranno la coppia belga formata da Cools/Van de Vonder alle 16.25.

Deborah Allegretti e Annibalini hanno travolto con un secco 2-0 (21-14, 21-12) le bulgare Angelova/Mishonova e alle 17.15 incontreranno le polacche Legieta/Kaczmarek con l’obiettivo ingresso nel main draw.

Vittoria netta anche per Jessica Allegretti e Jessica Jenifer Luca che hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-13) delle ceche Dostalova/Knoblochova e alle 17.15 affrontano le austriache Preiml/Gschopf per l’accesso al main draw.

in campo maschile sta per iniziare l’avventura di Matteo Galli e Antonio Basti, unica coppia azzurra in tabellone che affronteranno alle 15.25 i cechi Pala/Sotola e in caso di vittoria incontrerebbero la vincente di Erpic/Primec (Slovenia)-Gamlemoen/Helland (Norvegia) per l’accesso al tabellone principale.