Beach volley, World Tour 2019 Lubijana. Italia in tabellone principale con la “doppia J”

Una sola coppia azzurra supera le forche caudine delle qualificazioni nel torneo 1 Stella in corso di svogimento a Lubijana. Ad un primo turno trionfale in campo femminile, ha fatto da contraltare un secondo turno di qualificazioni irto di difficoltà per le coppie nostrane che si sono fermate tutte tranne quella composta da Jessica Jenifer Luca e Jessica Allegretti che, in una sfida ricca di emozioni, hanno superato in rimonta 2-1 (15-21, 21-15, 15-11) le austriache Preiml/Gschopf, entrando per la prima volta nel main draw di un torneo del circuito mondiale.

Luca/Allegretti debutteranno domani nel tabellone principale affrontando nella semifinale del loro gruppo alle 10.30 le svedesi Pahlsson/Radstrom, mentre nell’altra semifinale si affronteranno le ungheresi Lutter/Szombathelyi e le slovene Bulc/Zdesar.

Niente da fare, invece, per Debora Allegretti ed Eleonora Annibalini che sono state sconfitte nettamente 2-0 (21-17, 21-13) dalle polacche Legieta/Kaczmarek al termine di un match a senso unico e per Colombi/Breidenbach che hanno lottato per quasi un’ora alla pari con le belghe Cools/Van Den Vonder prima di arrendersi con il punteggio di 2-0 (21-19, 27-25).

Altrettanto male sono andate le cose, in campo maschile, per gli azzurri Galli/Basti, sconfitti 2-0 (24-22, 21-14) dalla coppia ceca Pala/Sotola nel primo turno delle qualificazioni. Non ci saranno, dunque, coppie italiane al via del tabellone principale del torneo maschile.

Qualificazioni maschili primo turno: Ertl/Kindl (Aut)-Joyner/Honer (Usa) 1-2 (18-21, 22-20, 10-15), Kuvichka/Kislytsyn (Rus)-Baldauf/Reiter (Aut) 2-1 (18-21, 21-12, 15-8), Hajós/Benkö (Hun)-Moen/Mohajer (Nor) 2-0 (21-18, 21-14), Belerts/Aispurs (Lat)-Oláh/Stréli (Hun) 1-2 (18-21, 21-16, 13-15), Gabdullins/Samoilovs (Lat)-Pribanic/Gracin (Cro) 2-0 (21-16, 21-8), Bolgov/Ermilov (Rus)-Rosager/Brinck (Den) 1-2 (21-18, 17-21, 12-15), Basti/Galli (Ita)-Pala/Sotola (Cze) 0-2 (22-24, 14-21), Erpic/Primec (Slo)-Gamlemoen/Helland (Nor) 0-2 (18-21, 10-21).



Qualificazioni maschili secondo turno: Joyner/Honer (Usa)-Kuvichka/Kislytsyn (Rus) 0-2 (22-24, 13-21), Hajós/Benkö (Hun)-Oláh/Stréli (Hun 2-0 (21-14, 21-11), Gabdullins/Samoilovs (Lat)-Rosager/Brinck (Den) 2-0 (21-19, 21-17), Pala/Sotola (Cze)-Gamlemoen/Helland (Nor) 0-2 (16-21, 13-21).

Semifinali gruppi maschili. Pool A: Dziadkou/Piatrushka (Blr)-Jakopin/Bedrac (Slo), Blom/Penninga (Ned)-Burnett/Guehrer (Aus). Pool B: Kujawiak/Paszkowski (Pol)-Berk/Novak (Slo), Kuleshov/Petrossyants (Kaz)-Gabdullins/Samoilovs (Lat). Pool C: Sekerci/Urlu (Tur)-Dulai/Grünvald (Slo), Weiss/Tichy (Cze)-Gamlemoen/Helland (Nor). Pool D: Pokeršnik/Plahutnik (Slo)-Kuvichka/Kislytsyn (Rus), Sowa/Stadie (Ger)-Hajós/Benkö (Hun)

Qualificazioni femminili primo turno: Sondergard/Windeleff (Den)-Bye, Lutter/Szombathelyi (Hun)-Rosko/Ovcina (Cro) 2-1 (18-21, 21-14, 16-14), Czene/Tátrai (Hun)-Colombi/Breidenbach (Ita) 0-2 (16-21, 15-21), Florian/Bouza (Esp)-Cools/Vd Vonder (Bel) 0-2 (13-21, 17-21), Angelova/Mishonova (Bul)-Allegretti/Annibalini (Ita) 0-2 (12-21, 14-21), Legieta/Kaczmarek (Pol)-Györi/Kovács (Hun) 2-1 (21-13, 19-21, 15-11), Corcoz/Sandu (Rou)-Preiml/Gschöpf (Aut) 0-2 (9-21, 14-21), Luca/Allegretti (Ita)-Dostalova/Knoblochova (Cze) 2-0 (21-15, 21-13)

Qualificazioni femminili secondo turno: Sondergard/Windeleff (Den)-Lutter/Szombathelyi (Hun) 2-0 (21-15, 21-9), Colombi/Breidenbach (ITA)-Cools/Vd Vonder (Bel) 0-2 (19-21, 25-27), Allegretti/Annibalini (Ita)-Legieta/Kaczmarek (Pol) 0-2 (17-21, 13-21), Preiml/Gschöpf (Aut)Luca/allegretti (Ita) 1-2 (21-15, 15-21, 11-15).

Semifinali gruppi femminili: Pool A: Lunina/Samoday (Ukr)-Hrovat/Benedik Bevc (Slo), Karagkouni/Arvaniti (Gre)-Greber/Hübscher (Sui). Pool B: Vitkauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Kregar/Fabjan (Slo), Brailko/Namike (Lat)-Sondergard/Windeleff (Den). Pool C: Påhlsson/Rådström (Swe)-Luca/Allegretti (Ita), Lutter/Szombathelyi (Hun)-Bulc/Zdešar (Slo). Pool D: Lovsin/Skarlovnik (Slo)-Legieta/Kaczmarek (Pol), Beattie/Coutts (Sco)-Cools/Vd Vonder (Bel).













Foto Fivb