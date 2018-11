Basket, Serie A 2018-2019: Reggio Emilia batte Varese con 27 punti di Ledo nell’anticipo del mezzogiorno

Vittoria per la Grissin Bon Reggio Emilia nel secondo anticipo del campionato di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Devis Cagnardi ha superato la Openjobmetis Varese col punteggio di 74-68, portandosi a quota 4 punti in classifica e tornando a respirare dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. Dopo i 41 punti messi a referto a Cantù, Ricky Ledo firma un’altra grande prova individuale segnandone 27, cui aggiunge 9 rimbalzi; in doppia cifra ci va anche Pedro Llompart (11 punti), ma vanno segnalati anche i sei assist di Leonardo Candi, sempre più punto di riferimento quando si tratta di giocare un certo tipo di pallacanestro. Agli uomini di Attilio Caja non bastano i 20 di Dominique Archie e la doppia doppia di Tyler Cain (15 e 10 rimbalzi).

Dopo il gioco da tre punti di De Vico che apre le marcature, si verificano momenti cestistici sconsigliati al mondo per un paio di minuti. Archie fa subito vedere di esserci con una gran schiacciata, una tripla e tanta difesa su Griffin. La partita, però, non decolla, ed è un eufemismo, con le due squadre che restano all’incirca appaiate fino al settimo minuto, quando Cain porta gli ospiti sull’11-16. Gli uomini di Caja riescono a tenere sotto controllo la situazione anche grazie a un paio di invenzioni di Avramovic, pur se Mussini si ritrova tra le mani la palla del -2 a fine primo quarto, fallendola: si va in panchina sul 16-21.

Al rientro in campo si capisce che Cagnardi una chiave difensiva l’ha trovata, e risponde al nome di Federico Mussini, che morde su chiunque abbia davanti e trova anche la tripla del -1 (22-23) dopo che anche Ledo si è sbloccato da oltre l’arco. Reggio Emilia trova in Pedro Llompart un realizzatore forse poco atteso, ma che occasionalmente il suo contributo in questo senso lo porta: due tiri da tre, un’entrata, e i padroni di casa si riportano avanti. Con la schiacciata di Cain che vale il 33 pari (e sulla quale De Vico rischia di farsi molto male cadendo di schiena) si va all’intervallo lungo in un incontro che fatica moltissimo a decollare.

Al ritorno sul parquet Reggio Emilia tenta un allungo con Candi, Ledo e Griffin (41-35), ma la risposta di Scrubb e Archie da tre nega ai padroni di casa ulteriori progressi. La squadra di Cagnardi aspetta un po’ e ci riprova, stavolta aiutata da una Varese che entra in stato confusionale per il tempo che basta a finire sotto di nove punti (52-43), subendo i canestri e l’intensità di Mussini, gli assist di Candi (nel caso, per Cervi) e il contropiede da palla persa di Gaspardo. A rosicchiare qualcosa è Tambone, che in sei secondi guadagna un antisportivo di Mussini, con annessi liberi a segno, e il gran canestro del 52-47.

Ledo firma il nuovo +8 casalingo da tre, un vantaggio che si perpetua sostanzialmente fin quasi agli ultimi due minuti e mezzo dell’incontro. Quando Reggio Emilia sembra essere in grado di portare a casa i due punti, Varese va molto vicina a recuperare lo svantaggio con un bel gioco da tre punti di Avramovic e due triple di Archie che valgono il 67-65. A quel punto, Ledo decide di continuare l’opera portata avanti per tutti i secondi venti minuti, segnando un complicato tiro da sotto, mentre dall’altra parte Moore deve forzare da tre, sbagliando, sulla gran difesa di De Vico. La squadra di casa controlla bene il finale, sfrutta Ledo fino in fondo e chiude in modo vittorioso la partita, regalandosi con questo 74-68 il secondo successo in campionato.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE 74-68 (16-21, 33-33, 52-47)

REGGIO EMILIA – Mussini 6, Ledo 27, Candi 6, Cipolla ne, Gaspardo 5, Vigori ne, Elonu, Cervi 8, Dellosto ne, Griffin 8, Llompart 11, De Vico 3. All. Cagnardi

VARESE – Archie 20, Avramovic 9, Gatto ne, Iannuzzi 1, Natali, Scrubb 7, Verri ne, Tambone 7, Cain 15, Ferrero, Moore 7, Bertone 2. All. Caja













Credit: Ciamillo