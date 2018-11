Basket NBA: l’All Star Game 2022 si terrà alla Quicken Loans Arena di Cleveland

Se per allora JR Smith (improbabile) e Kevin Love (possibile) saranno ancora ai Cavaliers è tutto da vedere, ma Cleveland una certezza ce l’ha già: la Quicken Loans Arena sarà teatro dell’All Star Game 2022, il numero 71 della storia della lega.

Si ripete, in certa misura, la scelta della National Basketball Association di celebrare un particolare anniversario nell’Ohio: Cleveland, infatti, era già stata sede del celebre All Star Game 1997, quello del 50° anno di vita della Lega, mentre in questo caso gli anni saranno 75. La prima volta del weekend delle stelle nella città di Jesse Owens, però, si era già avuta nel 1981, nel pieno degli anni in cui la NBA stava faticosamente riprendendosi da anni molto difficili.

Il commissioner Adam Silver ha espresso il seguente pensiero sulla scelta: “Cleveland è una città molto appassionata di sport con una provata esperienza nell’ospitare eventi di grande respiro, globali. Ringraziamo Dan Gilbert, Len Komoroski (proprietario e CEO dei Cavs, N.d.R.) e i leader cittadini per il loro impegno, e attendiamo questa celebrazione lunga una settimana del nostro gioco“.













Foto: Matteo Marchi