Basket, Meo Sacchetti sulla vittoria dell’Italia contro la Lituania: “Questa squadra sa soffrire e uscire dai momenti difficili”

I Mondiali 2019 di basket si avvicinano per l’Italia di Meo Sacchetti. Gli azzurri hanno sfatato il tabù Lituania a Brescia nelle qualificazioni alla rassegna iridata, superando 70-65 i temibili rivali dopo ben 12 anni (3-12 il conto aggiornato degli incontri ufficiali). I nostri portacolori hanno messo sul campo tutte le loro armi: determinazione e voglia di vincere per sconfiggere una compagine che in passato tanto ci ha fatto soffrire.

E’ stato il successo del gruppo e anche di Sacchetti che in questo roster ha sempre creduto, nonostante le assenze dei giocatori più titolati. Ed ora la Cina è ad un passo: “Tutti abbiamo portato un mattoncino, anche se abbiamo patito all’inizio dei due tempi – ha dichiarato il ct azzurro a Sky Sport – Ci ha fatto cambiare la partita l’intensità che abbiamo messo in campo, perché spesso hanno giocato fuori ruolo i nostri ragazzi, tenendo bene il campo. Ci manca ancora un passaggio, adesso speriamo di farlo il prima possibile. La Lituania ha letto bene i nostri aiuti difensivi, loro sono giocatori che fanno sempre canestro. Maciulis ci ha fatto male, abbiamo dovuto rivincere la partita più di una volta. Il carattere però ha dimostrato che sappiamo uscire anche dai momenti difficili“. L’Italia, dunque, si giocherà la prima chance di chiudere i giochi a Danzica, domenica sera contro la Polonia.













Foto: Credit Ciamillo