Basket, Marco Ceron rassicura i tifosi: “L’operazione è andata bene, grazie a tutti”

Le condizioni di Marco Ceron sono buone ed è lo stesso esterno della Germani Brescia a rassicurare tutti attraverso un post sui social. Il 26enne nativo di Mirano, lunedì era stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione cranica dopo il brutto infortunio alla testa subito domenica sera nell’incontro contro Torino, in seguito ad una gomitata fortuita da parte di Mam Jaiteh.

Questo il messaggio di Ceron su Instagram: “Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto e sono state vicino alla mia famiglia, alla mia fidanzata e miei amici in questi giorni, siete stati davvero tantissimi. L’operazione è andata bene non SEMBRA essere andato nulla fuori posto. Grazie alla Leonessa e allo staff dell’ospedale sono davvero in buone mani, mi sento davvero parte di una grande famiglia”.













