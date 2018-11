Basket femminile, 7a giornata Serie A1 2018-2019: Venezia ancora imbattuta, Broni supera San Martino di Lupari e raggiunge Napoli al terzo posto

Poche sorprese nella settima giornata del campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di basket femminile. Venezia ha superato agevolmente Battipaglia continuando il proprio inizio di stagione impeccabile e mantenendo la testa della classifica. Schio si è liberata di Lucca conservando la seconda posizione, così come Napoli non ha deluso a Vigarano confermandosi al terzo posto. Bella vittoria per Broni che ha superato e staccato San Martino di Lupari. Successi convincenti anche per Ragusa e Sesto San Giovanni, che hanno approfittato di avversarie in difficoltà come Torino ed Empoli.

Tutto facile per Venezia a Battipaglia. La capolista ha messo le cose in chiaro sin dai primi minuti terminando il primo quarto sul 12-20. Nel secondo periodo la formazione di Andrea Liberalotto ha chiuso definitivamente la partita con un parziale di 15-30 portandosi a metà gara sul 27-50. Venezia ha poi dilagato nella seconda parte dell’incontro chiudendo con uno schiacciante 48-82 finale. Oltre a Jolene Anderson, che ha messo a referto 19 punti con 9 rimbalzi, sugli scudi per la Reyer anche Marie Gulich (16 punti) e Valeria De Pretto (11). Per Battipaglia da salvare soltanto Chantelle Handy, autrice di 17 punti, e Antiesha Brown, che ne ha segnati 16.

Agevole successo anche per Schio in casa contro Lucca. La formazione veneta ha tenuto sempre in mano la gara avvantaggiandosi già nella prima parte grazie alla netta superiorità del proprio reparto lunghi. Olbis Andrè e Sandrine Gruda hanno fatto la voce grossa sotto canestro portando la squadra di Pierre Vincent all’intervallo lungo sul 29-22. Nel terzo quarto le padrone di casa hanno allungato ulteriormente chiudendo sul 43-31, per poi arrotondare il margine nell’ultimo periodo fino al 63-42 conclusivo. 15 punti per Sandrine Gruda e per Eva Lisec, le migliori in casa Schio. Tra le fila di Lucca 10 punti per Krystall Lynette Vaughn.

Non ha deluso le aspettative l’incontro più atteso della giornata tra Broni e San Martino di Lupari. Partita molto combattuta decisa soltanto nei secondi finali. La formazione ospite, dopo un secondo quarto di grande difficoltà chiuso sul 46-36, era riuscita a rimontare grazie ad un’incontenibile Tyaunna Marshall da 12 punti nel solo terzo quarto. San Martino di Lupari ha iniziato in vantaggio l’ultimo periodo (61-62) provando anche ad allungare. Broni ha però mantenuto il contatto trovando il nuovo vantaggio ad un minuto dalla fine grazie ad una tripla di Laura Spreafico (73-72). La formazione veneta è tornata avanti con due liberi di Marshall, ma due punti dalla lunetta di Julie Nicole Wojta (MVP della serata con 22 punti) hanno regalato la vittoria alle lombarde per 75-74. A San Martino non sono bastati i 28 punti di Marshall e i 16 di Zenta Melnika.



Torna al successo anche Napoli che espugna Vigarano con il punteggio di 67-73. Dopo un primo quarto in favore della formazione di casa (15-11), le partenopee hanno messo in campo un secondo periodo di grande autorità portandosi sul 30-38 a metà gara. Nel terzo parziale la squadra ospite ha aumentato il proprio vantaggio, rischiando però di rovinare tutto nell’ultimo quarto quando Vigarano si è riportata a tre punti di distacco. Due triple di Chicca Macchi hanno però ripristinato il margine smorzando le ambizioni di rimonta delle avversarie e consentendo a Napoli di conquistare la vittoria. Per la formazione partenopea ottime prestazioni di Courtney e Gabrielle Willams (rispettivamente 19 e 18 punti). A Vigarano non sono stati sufficienti i 31 punti di una mostruosa Feyonda Rena Fitzgerald (11/15 da due) per evitare la sconfitta.

Bella vittoria anche per Ragusa che supera agevolmente Empoli. Toscane in partita fino al terzo quarto, quando la formazione siciliana ha inserito le marce alte e ha fatto segnare un parziale di 31-14 che ha chiuso la partita. 82 -64 il punteggio finale. Prestazione impressionante di Dearica Hamby che ha messo a referto 35 punti con 15/20. Fondamentali per la vittoria di Ragusa anche i 21 punti di Jessica Custer, mentre le migliori per Empoli sono state Gabriele Narviciute e Erin Mathias (12 punti per entrambe).

Netto successo esterno infine per Sesto San Giovanni a Torino con il punteggio di 65-98. Le neopromosse lombarde hanno condotto l’incontro sin dal primo quarto non lasciando mai alle padrone di casa la possibilità di riaprire la partita. Ben cinque giocatrici in doppia cifra per le milanesi: la migliore è stata Virginia Galbiati con 21 punti, seguita da Brooque Williams con 20, da Sophia Brunner a quota 15 e da Giuditta Nicolodi e Costanza Verona con 14 punti a testa. Per Torino da segnalare soltanto i 24 punti di Taya Davis Reimer.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati e la classifica aggiornata

Iren Fixi Torino – Allianz Geas Sesto San Giovanni 65-98

Famila Wuber Schio – Gesam Gas&Luce Lucca 63-42

Elcos Broni – Fila San Martino di Lupari 75-74

Meccanica Nova Vigarano – Dike Basket Napoli 67-73

Treofan Givova Battipaglia – Umana Reyer Venezia 48-82

Passalacqua Ragusa – Use Scotti Rosa Empoli 82-64

Venezia 14; Schio 12; Napoli, Broni 10; San Martino di Lupari, Ragusa 8; Lucca, Sesto San Giovanni 6; Vigarano 4; Empoli, Battipaglia, Torino 2













Credit: Ciamillo