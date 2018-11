Basket femminile, 6a giornata Serie A1 2018-2019: Schio-Napoli vale il secondo posto, Venezia attende Vigarano per proseguire la striscia di vittorie

Andrà in scena domani, sabato 10 novembre, la 6a giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile, ultimo appuntamento prima della sosta per la Nazionale. Le azzurre di coach Marco Crespi si raduneranno domenica 11 novembre (per questo le partite sono state anticipate a sabato) in vista degli ultimi due decisivi incontri per le qualificazioni ad EuroBasket Women 2019. L’Italia sarà impegnata sabato 17 novembre in Croazia e mercoledì 21 novembre a La Spezia contro la Svezia per cercare di conquistare un posto nella prossima rassegna continentale. Il campionato riprenderà quindi domenica 25 novembre.

Diverse le sfide interessanti che caratterizzano questa 6a giornata. La partita più attesa è sicuramente quella tra Schio e Napoli. La formazione veneta, che dovrà fare a meno della capitana Francesca Dotto out per infortunio, arriva da tre sconfitte consecutive (due in Eurolega e una in campionato) e cercherà di ripartire in una stagione sinora più complicata del previsto. Le campane sono invece in un ottimo momento di forma e grazie al successo della scorsa settimana contro Torino hanno agganciato proprio Schio al secondo posto. La capolista Venezia attende invece in casa Vigarano per cercare di mantenere il primato a punteggio pieno.

Scontro che vale la terza posizione tra San Martino di Lupari e Ragusa. Le padrone di casa, reduci dalla sconfitta contro Sesto San Giovanni, dovranno dimostrare di poter fare a meno di Caterina Dotto, fuori per tutta la stagione visto il brutto infortunio al ginocchio. La formazione siciliana invece si avvicina all’incontro forte di due vittorie consecutive, l’ultima contro Broni grazie ai 18 punti della statunitense Dearica Hamby.

Nelle altre partite la neopromossa Empoli cerca il primo successo stagionale in casa contro Battipaglia, in una delicata sfida salvezza. L’altra matricola Sesto San Giovanni cercherà di conquistare a Lucca la terza vittoria consecutiva per mettersi definitivamente alle spalle un complicato avvio di stagione. Proverà a ripartire anche Torino che attende Broni al Palaruffini dopo le tre pesantissime sconfitte subite da Venezia, Schio e Napoli nelle ultime tre giornate.

SABATO 10 NOVEMBRE

20.30 Umana Reyer Venezia – Meccanica Nova Vigarano

20.30 Usa Scotti Rosa Empoli – Treofan Givova Battipaglia

20.30 Fila San Martino di Lupari – Passalacqua Ragusa

20.30 Dike Basket Napoli – Famila Wuber Schio

20.30 Iren Fixi Torino – Elcos Broni

20.30 Gesam Gas&Luce Lucca – Allianz Geas S.S. Giovanni













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo