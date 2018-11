Basket femminile, 5a giornata Serie A1 2018-2019: Venezia vince il big match contro Schio ed è sola in testa

Dopo la quinta giornata la Serie A1 di basket femminile ha una squadra in vetta alla classifica in solitaria. Venezia espugna Schio, superando il Famila per 67-62 al termine di una partita che le venete hanno guidato fin dall’inizio. Venezia è stata avanti anche di quattordici punti, con Schio che poi ha accorciato sul -4 all’intervallo. La Reyer ha poi allungato sul +9, gestendo il vantaggio nell’ultimo quarto. Miglior marcatrice dell’incontro Anete Steinberga con 19 punti, mentre a Schio non sono bastati i 18 di Justin Lavender.

Schio non solo ha perso la vetta del campionato, ma è stata anche raggiunta da Napoli a quota otto punti. La Saces ha dominato contro l’Iren Fixi Torino per 93-59 con un’ottima Gabby Williams da 26 punti e soprattutto una scatenata Marzia Tagliamento, che realizza il suo season high con 25 punti e anche 7 rimbalzi a referto.

Bel successo della Passalacqua Ragusa, che si impone 67-56 contro la Gesam Gas&Luce Lucca. Decisivo un inizio da 26-4 per le siciliane, che hanno avuto in Hamby la migliore con 18 punti. Sempre a sei punti c’è anche la Elcos Broni, che vince facilmente contro la Use Scotti Empoli per 89-65 con 25 punti di Wojta (25) e la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi di Milic.

Seconda vittoria di fila per l’Allianz Geas Sesto San Giovanni, che supera 66-54 la Fila San Martino di Lupari, che ha pagato a caro prezzo la prima senza l’infortunata Caterina Dotto. Incredibile finale tra Vigarano e Battipaglia, con le emiliane che vincono 70-69 grazie alla tripla del sorpasso di Miccoli a 21 secondi dalla fine e al clamoroso errore sulla sirena di Brown.

Il riepilogo completo della quinta giornata

Meccanica Nova Vigarano-Treofan Givova Battipaglia 70-69

Passalacqua Ragusa-Gesam Gas&Luce Lucca 67-56

Elcos Broni-Use Scotti Rosa Empoli 89-65

Dike Basket Napoli-Iren Fixi Torino 93-59

Allianz Sesto San Giovanni-Fila San Martino Di Lupari 66-54

Famila Wuber Schio-Umana Reyer Venezia 62-67

CLASSIFICA: Venezia 10, Schio, Napoli 8, Ragusa, Broni, San Martino di Lupari 6, Lucca, Vigarano, Sesto San Giovanni 4, Torino, Battipaglia 2, Empoli 0.













