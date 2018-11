Basket, Eurolega 2018-2019: l’Olimpia Milano vola ad Istanbul in cerca di vittoria e conferme

Tornare subito alla vittoria e confermarsi nelle posizioni d’alta classifica. Questi sono i due obiettivi dell’Olimpia Milano, impegnata domani (ore 18.15) in casa del Darussafaka Istanbul nella settima giornata della stagione regolare di Eurolega.

Una sfida importante per l’Olimpia, chiamata ad un altro test per dimostrare di aver raggiunto un determinato status a livello europeo. Sarebbero poi due punti fondamentali, perché ottenuti ancora in trasferta, dove Milano è ancora imbattuta dopo le vittorie con Buducnost e soprattutto Olympiacos. La squadra di Simone Pianigiani ha sfruttato al meglio il calendario (tre partite casalinghe di fila), vincendo le due sfide da vincere (Khimki ed Efes) e perdendo (lottando fino all’ultimo secondo) contro il CSKA Mosca.

L’ex CT della nazionale spera di rivedere ad Istanbul la stessa squadra vista con i moscoviti, con Milano che è stata avanti per tre quarti contro una delle corazzate dell’Eurolega. Quella di domani, però, è una sfida complicata visto che i turchi si giocano tutto, avendo un record di 1-5 ed essendo reduci da una pesantissima sconfitta in casa del Bayern Monaco. Il Darussafaka ha vinto lo scorso anno l’Eurocup e per questo é tornara a disputare l’Eurolega, ma non ci sono più David Blatt e Will Clyburn, i due artefici principali del trionfo della passata stagione. Adesso il miglior marcatore in campo europeo è Michael Eric con quasi 12 punti di media (11.8) e in squadra solo un altro giocatore è in doppia cifra nei punti segnati (Emircan Kosut, 10).

In casa Milano dovrebbe recuperare Nemanja Nedovic e il rientro del serbo è assolutamente fondamentale per lo scacchiere offensivo dell’Olimpia, che ritrova un’altra bocca di fuoco davvero molto importante oltre ai vari James, Micov e Gudaitis. Senza Nedovic, l’Olimpia ha comunque retto molto bene, ma è innegabile che il potenziale milanese aumenta in modo esponenziale. A Milano servirà una partita comunque attenta per 40 minuti e soprattutto sarà subito importante approcciare il match nel modo giusto per non dare fiducia e coraggio ad una squadra in crisi come il Darussafaka.

I precedenti tra le due squadre premiano l’Olimpia Milano, che ha vinto entrambe le sfide giocate nella stagione 2016/2017. Due successi di misura: ad Istanbul vittoria per 81-80 (19 punti di Macvan), mentre a Milano per 89-87 grazie ad una pazzesca rimonta nell’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 28-14.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo