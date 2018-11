Basket, 7a giornata Serie A 2018-2019: Venezia-Milano vale la vetta in solitaria, derby lombardo Cremona-Varese

La settima giornata della Serie A di basket vedrà il suo culmine nel posticipo domenicale. Andrà in scena la sfida più attesa di questo inizio di stagione, quella tra la Reyer Venezia e l’Olimpia Milano. Al Taliercio si affrontano le due squadre in vetta a punteggio pieno e chi vince sarà la nuova capolista in solitaria. Entrambe arrivano da una bella vittoria in coppa e sono in un ottimo momento di forma. Venezia deve dimostrare di essere la vera anti-Milano, mentre l’Olimpia ha l’ennesima prova per dimostrare di essere la vera dominatrice del campionato italiano.

Altra sfida quella di domenica a mezzogiorno. Il derby lombardo tra la Cremona e Varese vale moltissimo: la Vanoli ha l’occasione di agguantare il secondo posto, raggiungendo una tra Venezia e Milano, mentre la Openjobmetis può continuare a sognare le posizioni d’alta classifica e riscattare subito la sconfitta dell’ultimo turno contro la Sidigas Avellino.

Gli irpini sono attualmente al quarto posto insieme a Brindisi e con una vittoria potrebbero migliorare ancora di più la loro classifica. Entrambe in questo turno di campionato affrontano due squadre (Reggio Emilia e Brescia) che devono dare una svolta alla sua stagione.

La giornata si apre sabato alle ore 19.00 con l’anticipo tra la Trieste e Trento. L’Alma in casa è sempre una squadra molto ostica, ma dall’altra parte c’è una Dolomiti che finalmente si è sbloccata in campionato, grazie al neo arrivato Aron Craaft, ed in settimana ha pure vinto in Eurocup di misura contro l’Asvel.

Nessuna sconfitta in Champions League e andamento altalenate in campionato, questo è il riassunto finora della stagione della Virtus Bologna, che ospita una Fiat Torino che continua ad essere in piena crisi per colpa dei tantissimi infortunati ed ancora troppa lontana dagli obiettivi di inizio stagione. Sempre nel pomeriggio domenicale la Dinamo Sassari affronta l’Oriora Pistoia, che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

La Red October Cantù prova a lasciare almeno per una sera i problemi societari fuori dal campo e sarà impegnata nel posticipo del lunedì contro la VL Pesaro. I brianzoli, nonostante tutto, stanno disputando un ottimo campionato, mentre i marchigiani potrebbero proprio agguantare Cantù in classifica.

Questo il riepilogo delle partite della 7a giornata

Sabato 17 Novembre

ore 19.00 Alma Trieste-Dolomiti Energia Trentino

Domenica 18 Novembre

ore 12.00 Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese

ore 17.00 Grissin Bon Reggio Emilia-Sidigas Avellino

ore 17.30 Segafredo Virtus Bologna-Fiat Torino

ore 18.00 Banco di Sardegna Sassari-Oriora Pistoia

ore 19.00 Happy Casa Brindisi-Germani Basket Brescia

ore 20.45 Umana Reyer Venezia-AX Armani Exchange Milano

Lunedì 19 Novembre

ore 20.30 Red October Cantù-VL Pesaro













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo