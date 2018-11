Atletica, Europei cross 2018: i convocati dell’Italia, spiccano Yeman Crippa e Daniele Meucci

La Direzione Tecnica della FIDAL ha diramato le convocazioni dell’Italia per gli Europei 2018 di corsa campestre che si disputeranno domenica 9 dicembre a Tilburg (Paesi Bassi). La 25^ edizione della rassegna continentale prevede la partecipazione di ben 35 azzurri (20 uomini e 15 donne), divisi nelle varie categorie in programma (under 20, under 23, seniores).

Spicca la presenza di Yeman Crippa, bronzo sui 10000 metri agli Europei di Berlino e vincitore del cross internazionale disputato su questo tracciato settimana scorsa: il trentino, che in carriera è salito sul podio per quattro voltre agli Eurocross (sempre nelle categorie giovanili) andrà a caccia del colpaccio. Clamoroso ritorno di Daniele Meucci, Campione d’Europa nella Maratona nel 2014 e che in carriera vanta un bronzo continentale nella campestre risalente a sei anni fa. Di seguito tutti gli azzurri convocati per gli Europei 2018 di corsa campestre.

SENIORES (MASCHILE):

Nekagenet Crippa

Yeman Crippa

Ahmed El Mazoury

Daniele Meucci

Marouan Razine

Andrea Sanguinetti

SENIORES (FEMMINILE):

Giovanna Epis

Valeria Roffino

Christine Santi

UNDER 23 (MASCHILE):



Ahmed Abdelwahed

Simone Colombini

Jacopo De Marchi

Alessandro Giacobazzi

Riccardo Mugnosso

Ahmed Ouhda

UNDER 23 (FEMMINILE):

Mara Ghidini

Rebecca Lonedo

Francesca Tommasi

Federica Zanne

UNDER 20 (MASCHILE):

Luca Alfieri

Nesim Amsellek

Pietro Arese

Alain Cavagna

Pasquale Selvarolo

Enrico Vecchi

UNDER 20 (FEMMINILE):

Nadia Battocletti

Ludovica Cavalli

Martina Cornia

Francesca Marangi Agostino

Angela Mattevi

Elisa Palmero













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo