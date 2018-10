Volley, Superlega 2018-2019: Wilfredo Leon, il CR7 della pallavolo. Un alieno sbarca nel nostro Campionato

Un alieno sta per sbarcare nel nostro campionato, un fenomeno internazionale arricchirà ulteriormente la spettacolare SuperLega, il già ribattezzato CR7 della pallavolo è pronto per sbarcare in Italia e per regalare grandi magie a tutti gli appassionati. Wilfredo Leon vestirà la casacca di Perugia per sciorinare tutta la sua classe e fare la differenza, il Cristiano Ronaldo del volley (ingaggi faraonico da oltre un milione di euro e talento sublime) ci farà divertire per tutta la stagione anche se l’esordio in Supercoppa non è stato dei migliori.

Wilfredo Leon è il più forte giocatore al mondo? Questa è la domanda che circola ormai da un paio di stagioni e la risposta è probabilmente affermativa: il fenomeno cubano naturalizzato polacco ha trascinato lo Zenit Kazan verso la conquista della quarta Champions League consecutiva, ci ha messo lo zampino nella Finale contro Civitanova piazzando gli aces che hanno ribaltato il primo set e il tie-break (suo il punto della vittoria). Pur non giocando la partita della vita (lo abbiamo ammirato a livelli decisamente più elevati nell’ultimo lustro) ha messo a segno 33 punti ed è stato invocato dai 7000 spettatori della Baskethall di Kazan, accorsi per sostenere la squadra più forte e vincente della storia trascinata da un fuoriclasse spaziale.

Era la sua ultima recita a quelle latitudini dopo aver vinto davvero tutto (le già quattro citate Champions League abbinate a 4 scudetti consecutivi e altrettante Coppe nazionali, più il Mondiale per Club vinto a dicembre), ha mandato baci a tutto il pubblico che lo ha invocato per tutto il weekend: amatissimo per la sua indiscutibile classe ma anche per una personalità importante che unisce serietà e professionalità a quel tocco di simpatia travolgente tipica dei caraibici (e piace tantissimo alle donne, ma è già sposato e ha anche una bimba).

I Block Devils hanno vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana nella passata stagione chiudendo la Champions League al terzo posto dopo aver perso la semifinale proprio contro la corazzata russa. Il Giaguaro ha una fisicità davvero disarmante, longilineo da 201 cm per 85 kg, sembra creato apposta per questo sport: veloce, potente, rapido, fantasioso, dotato di molteplici colpi. Fenomenale al servizio dove trova aces a raffica, disarmante in attacco dove gioca benissimo in block-out ed è chirurgico con i diagonali, si prende responsabilità da ogni zona del campo, non disdegna pipe e attacchi in parallela, in difesa non ha grossi problemi ed è anche poco appariscente in questo fondamentale.

A 26 anni è un eletto che ha di fronte a sé una carriera luminosa e che a Perugia si farà amare da tutta la piazza (e ci auguriamo anche dagli avversari). Wilfredo Leon è la stella indiscussa della pallavolo contemporanea, quantomeno tra gli schiacciatori. Ora è pronto per una nuova avventura, in Italia ritroverà anche altri cubani come Juantorena e Leal: lo ricordiamo ai Mondiali 2010 nel nostro Paese quando vinse l’argento con la sua Nazionale d’origine, dal prossimo anno vestirà la casacca della Polonia e saranno dolori per tutti.