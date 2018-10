Volley, SuperLega 2018-2019: tutto il regolamento tra playoff, retrocessioni e obbligo di italiani in campo

Nel weekend del 13-14 ottobre scatterà la SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il torneo prevede la partecipazione di 14 squadre che si affronteranno in sfide di andata e ritorno, le prime otto della classifica accederanno ai playoff che assegneranno lo scudetto con scontri a eliminazione diretta partendo dai quarti di finale mentre le ultime tre retrocederanno in Serie A2. Dopo diverse stagioni con il blocco, finalmente la SuperLega si rinnova e spedirà indietro le peggiori tre formazioni con l’obiettivo di ridurre il numero di compagini nel prossimo futuro. Conosciamo meglio tutto il regolamento del massimo campionato italiano di volley maschile:

REGOLAMENTO SUPERLEGA 2018-2019:

– Le 14 squadre partecipanti si affrontano tra di loro in partite di andata e ritorno, la regular season prevede così 26 giornate.

– Le prime otto classificate accederanno ai playoff che assegneranno lo scudetto. I quarti di finale saranno al meglio delle tre gare: prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta. Semifinali e la Finale Scudetto saranno al meglio delle cinque gare.

– Le ultime tre classificate verranno retrocesse in Serie A2 da cui è prevista una solo promozione.

– La classifica verrà stilata tenendo in considerazione i punti come primo criterio: tre per le vittorie 3-0 o 3-1, due per i successi al tie-break, uno per le sconfitte 2-3.

– Confermata la regola degli italiani in campo: in ogni momento della partita devono giocare almeno tre uomini con passaporto italiano.