Volley, SuperLega 2018-2019: seconda giornata, Vibo Valentia vince la maratona a Siena

Una vera e propria maratona è andata in scena al PalaEstra dove si è disputato il posticipo valido per la seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Vibo Valentia ha sconfitto Siena con un pirotecnico 3-2 (30-32; 25-23; 32-30; 18-25; 15-13) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva in campionato, ottenendo due punti fondamentali in ottica salvezza mentre i neopromossi padroni di casa sono ancora a digiuno di successi ma hanno quantomeno mosso la classifica.

Dopo 154 minuti di autentica battaglia, con 243 punti complessivi segnati, i calabresi sono riusciti a spuntarla recuperando dal 13-11 nel tie-break che sembrava essere una sentenza. A fare la differenza i 13 muri e i 9 aces della Tonno Callipo trascinata da Mohamed Al Hachdadi (25 punti, 2 muri) e Todor Skrimov (18, 4 aces e 3 muri), doppia cifra anche per Tom Strohbach (12). Ai toscani non sono invece bastati il solito stellare Ramos Hernandez (27 punti), Gabriele Maruotti (17) e Iurii Gladyr (15).













Foto: pagina Facebook Vibo Valentia