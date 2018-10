Volley, quando tornerà in campo l’Italia? Appuntamento al 2019: tra Europei, Nations League e qualificazioni olimpiche. Il calendario e le date

Si sono concluse sei settimane di grande pallavolo con la disputa dei due Mondiali, prima quello maschile tra Italia e Bulgaria vinto dalla Polonia e poi quello femminile in Giappone conquistato dalla Serbia. Lo spettacolo non è mai mancato e ci siamo divertiti in coda a un’estate che era già stata ricca per le varie formazioni visto che si era disputata anche la Nations League, il torneo itinerante che prevede 5 tappe per ogni squadra che gioca così 15 incontri nell’arco di cinque settimane.

Gli appassionati si stanno però chiedendo quando tornerà a giocare la nostra Nazionale, la volley mania è scoppiata nel nostro Paese prima grazie agli azzurri che giocavano in casa e poi soprattutto per merito della compagine del CT Davide Mazzanti che ha conquistato la medaglia d’argento. Dunque quali saranno i prossimi appuntamenti in cui potremo ammirare gli azzurri e le azzurre all’opera?

Bisognerà aspettare il 2019 perché ora inizia la stagione riservata ai club che si concluderà a maggio. A quel punto torneranno in campo le Nazionali per una stagione davvero ricchissima, infarcita di appuntamenti e con un calendario molto intasato che sicuramente non fa bene ai giocatori e che non può soddisfare le varie società. Nations League tra fine primavera e inizio estate, Europei a settembre-ottobre, Coppa del Mondo ancora tra settembre-ottobre e in più i tornei mondiali di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che non hanno ancora una collocazione temporale definita. Di seguito il calendario di massima dell’Italia per il 2019, al netto di amichevoli che verranno comunicate prossimamente.

CALENDARIO ITALIA VOLLEY:

Maggio-luglio (da confermare) Nations League

Date da definire Tornei mondiali di qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020

12-29 settembre Europei maschili

14-29 settembre Coppa del Mondo femminile (se l’Italia avrà il diritto di partecipare)

1-15 ottobre Coppa del Mondo maschile (se l’Italia avrà il diritto di partecipare)

Tra agosto e ottobre (date da definire) Europei femminili