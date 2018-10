Volley, Mondiale per Club 2018: sorteggiati i gironi. Ci sono Civitanova e Trento! Appuntamento in Polonia

Sono stati sorteggiati i gironi del Mondiale per Club 2018 di volley maschile che si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. All’evento parteciperanno anche Civitanova e Trento che hanno ricevuto una wild card da parte degli organizzatori al pari dei padroni di casa Skra Belchatow e Asseco Resovia oltre ai russi del Fakel Novy Urengoy. Lo Zenit Kazan Campione d’Europa si presenta per difendere il titolo e se la dovrà vedere ancora una volta con il Sada Cruzeiro Campione del Sudamerica, a completare il quadro il Khatam Ardakan Campione d’Asia.

Girone davvero di ferro per la Lube che affronterà lo Zenit Kazan, il Fakel e il Belchatow. Trento avrà il big match col Sada ma se la potrà giocare col Resovia e con l’Ardakan. Le prime due classificate dei due gruppi si affronteranno nelle semifinali incrociate. I due gironi si giocheranno a Radom e Resovia (26-29 novembre) mentre le semifinali e le finali andranno in scena a Czestochowa (1-2 dicembre). Il calendario e il programma dettagliato con tutti gli orari delle partite verrà diffuso prossimamente.

GRUPPO A (a Radom):

Skra Belchatow (Polonia)

Cucine Lube Civitanova (Italia)

Zenit Kazan (Russia)

Fakel Novy Urengoy (Russia)

GRUPPO B (a Resovia):

Asseco Resovia (Polonia)

Sada Cruzeiro (Brasile)

Khatam Ardakan (Iran)

Trentino Volley (Italia)













Foto: Pier Colombo