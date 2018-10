Volley femminile, Serie A1 2018-2019. Seconda giornata. Scandicci-Novara: fuori i secondi, Conegliano riposa

Fari puntati su Scandicci dove si affrontano le due formazioni che dovrebbero contendere alla favorita Conegliano (domani a riposo) lo scudetto. Le due sfidanti sono la Savino del Bene e l’Igor Gorgonzola Novara che hanno iniziato bene domenica scorsa la loro avventura in campionato, battendo rispettivamente il Filottrano in trasferta e il Brescia in casa. Novara avrà una Egonu in più nel motore visto che l’attaccante più forte del Mondiale giapponese domenica scorsa è stata tenuta a riposo e dunque il battesimo nel nuovo campionato, per Egonu, sarà tutt’altro che semplice ma molto stimolante in una delle sfide più attese e spettacolari della stagione. Egonu da una parte, Haak dall’altra, le due migliori realizzatrici dello scorso campionato: è la sfida nella sfida di questa partita che andrà in scena (in diretta Raisport) alle 18.30.

Il resto delle partite della seconda giornata è in programma alle 17 e c’è curiosità per il derby lombardo che vede di fronte due squadre uscite trionfanti dal primo turno, l’Unet-E Work Busto Arsizio che passa da derby all’altro, dopo il successo convincente di Bergamo e la Saugella Monza che ha regolato in tre set il Club Italia al debutto.

Il Bisonte Firenze, dopo aver sconfitto la matricola Chieri, tiene a battesimo un’altra neo-promossa la Banca Valsabbina Millenium Brescia che debutta tra le mura amiche (al PalaGeorge di Montichiari) nel massimo torneo. A proposito di derby, è sfida tutta piemontese a Chieri che saluta il ritorno della sua squadra, la Reale Mutua Fenera nella massima serie, ospitando la Bosca San Bernardo Cuneo all’esordio assoluto dopo il turno di riposo.

Caccia al primo successo stagionale anche per Pomì Casalmaggiore e Zanetti Bergamo che si affrontano al PalaRadi di Cremona nell’ennesima sfida tutta lombarda e per Club Italia e Lardini Filottrano in campo al Centro Pavesi di Milano.