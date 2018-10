Volley femminile, Serie A1 2018-2019: come vedere in tv il Campionato. Tutti gli appuntamenti e il programma

La Serie A1 2018-2019 di volley femminile si preannuncia estremamente avvincente e appassionante, il massimo campionato italiano ripartirà nel weekend del 27-28 ottobre subito dopo i Mondiali che hanno visto protagonista una grande Italia capace di conquistare la medaglia d’argento. Le azzurre hanno incantato in Giappone e saranno anche loro ai nastri di partenza nei rispettivi club, pronte a darsi battaglia per raggiungere gli obiettivi prefissati. Novara con Paola Egonu e Cristina Chirichella dovrebbe contendere lo scudetto a Conegliano che potrà contare su Miriam Sylla, Anna Danesi e Monica De Gennaro. Attenzione però anche alle ambizioni di Scandicci che abbraccia Ofelia Malinov e Lucia Bosetti.

Tredici squadre ai nastri di partenza tra cui anche il Club Italia che torna tra le grandi per far fare esperienza a giovani molto interessanti come Elena Pietrini, Terry Enweonwu, Linda e Sylvia Nwakalor. La peggiore in classifica verrà retrocessa insieme alla squadra federale che tornerà in cadetteria il prossimo anno, mentre le migliori otto si qualificheranno ai playoff che metteranno in palio il tricolore. Ma come si vedranno le partite della Serie A1? Quali incontri verranno trasmessi in diretta tv e streaming, come seguirli?

COME SEGUIRE LA SERIE A1 IN DIRETTA TV E STREAMING. APPUNTAMENTI E CALENDARIO

L’anticipo del sabato sera (ore 20.30) verrà trasmesso in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. Anche per i turni infrasettimanali sarà garantita la diretta di un match.

Tutte le partite della domenica (ore 17.00), eventuali altri posticipi e incontri dei turni infrasettimanali saranno invece visibili in diretta streaming sul canale della Lega Volley Femminile sottoscrivendo un abbonamento.

Copertura capillare per i playoff con la diretta tv su RaiSport di tutte le partite della Finale Scudetto e una selezioni degli incontri dei turni precedenti.













Foto: Ettore Griffoni