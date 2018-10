Volley femminile, Mondiali 2018: tutte le squadre qualificate alla Final Six, show Italia. USA e Giappone eliminano Russia e Brasile

Si è definito il quadro delle squadre qualificate alla Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone. Le migliori sei Nazionali del Pianeta hanno staccato il pass per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà a Nagoya da domenica 14 a martedì 16 ottobre: verranno composti due gironi da tre squadre ciascuno tramite un sorteggio, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semifinali incrociate. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia sarà assoluta protagonista, le azzurre hanno disputato un bellissimo cammino fino a questo punto del torneo e ora vogliono continuare a sognare in grande, le ragazze di Davide Mazzanti possono davvero essere la mina vagante della competizione.

La Serbia sembra essere la grande favorita della vigilia, le Campionesse d’Europa potrebbero avere qualcosa in più rispetto alle avversarie. La Cina Campionessa Olimpica proverà a fare saltare ancora il banco trascinata dal fenomeno Zhu Ting. L’Olanda ha sconfitto le slave e ha guadagnato il pass da prima in classifica, il Giappone padrone di casa fa festa sbattendo fuori il Brasile, le USA si salvano a discapito della Russia.

SQUADRE QUALIFICATE ALLA FINAL SIX DEI MONDIALI:

Italia (prima della Pool F)

Olanda (prima della Pool E)

Cina (seconda della Pool F)

Giappone (secondo della Pool E)

Serbia (terza della Pool E)

USA (terza della Pool F)













Foto: FIVB