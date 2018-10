Volley femminile, Mondiali 2018: rimonta clamorosa dell’Olanda, USA sconfitti 3-2! Orange in semifinale, Campionesse del Mondo eliminate

Arriva il ribaltone che in pochi si aspettavano ai Mondiali 2018 di volley femminile: l’Olanda batte gli USA per 3-2 (30-32; 15-25; 25-22; 25-15; 15-9) dopo 128 minuti di autentica battaglia a Nagoya (Giappone) e si qualifica alle semifinali della rassegna iridata mentre le Campionesse del Mondo vengono clamorosamente eliminate dopo essere incappate nella seconda sconfitta consecutiva al tie-break (ieri si erano dovute arrendere contro la Cina). Autentica imprese delle vicecampionesse d’Europa che domani si giocheranno il primo posto nel girone contro le Campionesse Olimpiche mentre le americane devono fare le valigie con anticipo rispetto alle aspettative della vigilia.

La partita è stata estremamente equilibrata e avvincente, l’Olanda è riuscita a rimontare dallo 0-2 con grande personalità e a soppiantare la formazione di coach Kiraly che si è spenta proprio sul più bello, andando in calo fisico e soffrendo lo strapotere offensivo e difensivo delle tulipane che hanno giocato meglio nella seconda parte dell’incontro. A fare la differenza una maestosa Lonneke Sloetjes da 38 punti (3 muri e 3 aces, l’opposto è in lotta con Paola Egonu per la classifica marcatori), decisivo l’ingresso di Celeste Plak (16 punti con 3 muri, ha sostituito Anne Buijs dopo i primi tre parziali), si è fatta sentire la centrale Yvon Belin (10) e ottima regia di Laura Dijkema. Alla corazzata stelle e strisce non sono bastate la schiacciatrice Michelle Bartsch (17 punti) e l’opposto Karsta Lowe (15) che sono entrate nel corso del primo set rimpiazzando Kimberly Hill e Kelly Murphy, proprio come la palleggiatrice Micha Hancock ha fatto con Carli Llyod.

Avanti 16-8 nel primo set, l’Olanda si è fatta clamorosamente rimontare dagli USA che con l’ingresso di tre ragazze dalla panchina hanno rimontato imponendosi per 32-30 ai vantaggi. Le americane dominano letteralmente il secondo parziale ma a quel punto si spengono fisicamente, nel corso del terzo set l’Olanda sale in cattedra spinta dalle sue attaccanti e mette in crisi le avversarie che lasciano il campo nel quarto parziale e nel tie-break vengono letteralmente soppiantate. Alle ore 12.20 l’Italia scenderà in campo per affrontare il Giappone, le azzurre vanno a caccia della vittoria che vale la semifinale.













Foto: FIVB