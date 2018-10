Volley femminile, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia nella terza fase? Date, programma, orari e tv della Final Six: il tabellone delle azzurre

L’Italia ha staccato il biglietto da prima classificata per le Final Six dei Mondiali 2018 di pallavolo femminile. Le azzurre di Davide Mazzanti hanno sconfitto oggi la Russia per 3-1, centrando la matematica certezza del primo posto. La seconda fase non è ancora terminata, visto che l’Italia domani affronterà gli Stati Uniti, ma l’attenzione è già tutta rivolta alle Final Six, dove la nazionale si giocherà l’accesso alla zona medaglie.

Nelle Final Six formeranno due gironi da tre squadre con le prime due classificate che si qualificheranno alle semifinali incrociate. Il gruppo verrà definito tramite un sorteggio con dei paletti, l’Italia troverà una seconda e una terza classificata nella seconda fase.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

QUANDO SI GIOCHERANNO LE FINAL SIX

Si gioca dal 14 al 16 ottobre, ovviamente l’Italia giocherà solo in due giorni ma bisognerà attendere l’esito del sorteggio per capire quando le azzurre scenderanno in campo. Si conoscono, però, gli orari di gioco per ogni giorno: la prima sfida è alle 9.10 e la seconda è alle 12.20

PROGRAMMAZIONE TV E DIRETTE STREAMING

Tutte le partite della nazionale azzurra in questi Mondiali sono trasmesse da Rai 2 o Rai Sport HD. Inoltre è possibile la diretta streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà anche la diretta scritta di tutti i match

