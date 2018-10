Volley femminile, Mondiali 2018: l’Italia spopola sui media e sui social. Le ragazze di Mazzanti hanno conquistato l’affetto degli appassionati

E’ vero. Oggi è un giorno po’ triste per la Nazionale italiana di pallavolo femminile: la Finale dei Mondiali 2018 non ha sorriso alle Azzurre e l’oro iridato è andata alla fortissima ed esperta Serbia. C’è amarezza per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato, per l’epilogo al quinto set e la gestione di alcuni momenti non ideale.

Tuttavia le ragazze del CT Davide Mazzanti possono essere orgogliose di ciò che hanno fatto, non solo perché l’argento è pur sempre un piazzamento prestigioso. Paola Egonu e compagna hanno infatti conquistato il seguito dei tifosi italiani, anche di chi non segue assiduamente il volley. La cavalcata delle italiane, seppur con un atto conclusivo un po’ amaro, ha portato la specialità e queste ragazze alla ribalta.

Gli ascolti televisivi (oltre 3 milioni nella semifinale contro la Cina), le immagini su Facebook dedicate alle nostre giocatrici hanno dato un colore diverso ad una realtà nella quale spesso si vive di solo calcio. Per due settimane la pallavolo è stata il centro di gravità permanente, dove tutti anche fingendosi esperti hanno espresso pareri tecnici sulle atlete impegnate e su quali fossero le strategie migliori da seguire.

In sostanza, il Pallone per una volta ha cambiato casacca, non essendo quello del rettangolo verde. E forse è questo l’aspetto di cui la truppa italica può essere fiera. Il trasporto emotivo e le giocate di questi giorni rimarranno scolpite anche perché, vista la giovane età della compagine, le nostre portacolori hanno tutto per farsi strada e puntare ad un traguardo più importante: i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.













Foto: FIVB