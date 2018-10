Volley femminile, Mondiali 2018: l’Italia arriva a Nagoya, Shinkansen super rapido e ora sotto con la Final Six

L’Italia è arrivata a Nagoya dove da domenica 14 a martedì 16 ottobre si disputerà la Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale, dopo aver vinto le prime nove partite giocate in questa rassegna iridata, è salita sul velocissimo Shinkansen, il treno express nipponico che ci ha portato da Osaka a Nagoya in appena un’ora di tempo.

Viaggio tranquillo e agevole per le azzurre che tra oggi e domani si alleneranno e si riposeranno prima di tornare in campo lunedì (ore 12.20) contro le padrone di casa: sarà un incontro da vincere a tutti i costi per avvicinarsi in maniera sensibile alle semifinali prima del big match contro la Serbia in programma il giorno successivo (ore 09.10). Cristina Chirichella e compagne continuano a sognare in grande dopo le prime due settimane da urlo e ora non vogliono più fermarsi, c’è voglia di volare sempre più in alto e di continuare a regalare grandi emozioni.













Foto: FIVB