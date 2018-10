Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Serbia vale il primo posto nel girone. Azzurre già in semifinale, turnover in vista?

L’Italia è già certa della qualificazione alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile grazie alla vittoria ottenuta oggi contro il Giappone ma prima di affrontare Cina od Olanda nel turno a eliminazione diretta ce la dovremo vedere contro la Serbia nell’incontro che chiude la Final Six della rassegna iridata: domani (martedì 16 ottobre, ore 09.10) le azzurre scenderanno in campo a Nagoya per affrontare le Campionesse d’Europa in un incontro che mette in palio il primo posto nella Pool G. Le due squadre si sfideranno senza sapere senza sapere immediatamente l’avversario della semifinale: chi vince incrocerà la perdente di Cina-Olanda, chi perde affronterà la vincente ma il big match tra le Campionesse Olimpiche e le orange avrà luogo alle ore 12.20.

La nostra Nazionale è reduce dalla battaglia campale contro le padrone di casa, i cinque set giocati con le Samurai si faranno sicuramente sentire nelle gambe delle azzurre e proprio per questo motivo ci potrebbe essere un mini turnover in vista delle partite veramente importanti. Il CT Davide Mazzanti deve valutare alcune situazioni, deve capire quanta energia è rimasta in corpo a Paola Egonu e compagne per poi capire con che formazione scendere in campo contro le slave che invece hanno potuto usufruire di un giorno di riposo dopo aver già battuto il Giappone all’esordio.

L’Italia si presenta all’appuntamento da imbattuta, forte di dieci vittorie in altrettante partite, ma forse è meglio lasciare per strada qualcosina per poi presentarsi pimpanti alla sfida totale di venerdì 19 ottobre che vale un posto nell’atto conclusivo dei Mondiali. La Serbia gioca una pallavolo molto fisica e offensiva trascinata da Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic ma vedremo se le due attaccanti di palla alta saranno in campo o verranno risparmiate vista la poca importanza pratica del match.













Foto: FIVB