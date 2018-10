Volley femminile, Mondiali 2018: Italia prima nel girone, le azzurre vincono il gruppo! 2-0 agli USA

Ora è davvero ufficiale: l’Italia ha vinto il girone della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre sono matematicamente certe del primo posto nella Pool F dopo aver conquistato i primi due set contro gli USA: la nostra Nazionale ha surclassato le Campionesse del Mondo nei primi due parziali (25-16; 25-22) e si è così garantita di chiudere il raggruppamento di Osaka davanti a tutte: la Cina, anche battendo la Russia per 3-0 nel match in programma alle ore 12.20, non può più sorpassarci.

L’Italia, che era già sicura della qualificazione alla Final Six, può ulteriormente festeggiare e ora si appresta a volare a Nagoya (Giappone) per affrontare le prossime due avversarie. Le conosceremo dopo il sorteggio, l’unica cosa certa è che eviteremo la prima della Pool E cioè una tra Serbia, Olanda, Brasile, Giappone.













